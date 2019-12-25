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22:10 25 Aralık 2019
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    Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması: Bunlar Marmaray'a, İstanbul Havalimanına da karşı çıkmıştı

    © AA / Muhammet Fatih Oğraş
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bunlar Marmaray'a, Osman Gazi Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıkmıştı. Hamdolsun hepsini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
    Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı
    Oktay, bir otelde düzenlenen Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesine girmeyi başaran ve inşaat sektöründe devler liginde faaliyetlerini sürdüren müteahhitlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    Her büyük projenin ilk adımının inşaat ile başladığını, önce yapıların sonra projelerin hayat bulduğunu anlatan Oktay, "Bizim de otoyollar, havalimanları, metro hatları, limanlar, konutlar ve hizmet binaları gibi ülkemize kazandırdığımız pek çok hayati yapı mimarıyla, mühendisiyle, müteahhidiyle ve işçisiyle inşaat sektörünün ürünüdür. İnşaat sürecinin tamamını üstlenerek hayatlar inşa eden siz kıymetli müteahhitlerimiz, inşaat sektörünün en önemli parçasısınız. Üstlendiğiniz projeleri dünyanın her yerinde en hızlı ve en kaliteli şekilde tamamlayarak bugün dünyada bir marka haline gelmiş durumdasınız." diye konuştu.

    Oktay, küresel yatırımlardaki daralmaya rağmen, müteahhitlik sektörünün başarılarını sürdürerek kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini bildirdi.

    Özellikle havalimanı, liman, yol, gayrimenkul yönetimi ve kamu-özel ortaklığı gibi alanlarda sahip oldukları prestij ile Türk müteahhitlerin ülkenin gücüne güç kattığını anlatan Oktay, "Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması listesine girmeyi başaran müteahhitlerimizin ödüllendirildiği bu organizasyonun son derece önemli olduğunu düşünüyor daha çok sayıda firmamızı ilk sıralarda görmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

    Oktay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla, 2003-2019 yıllarında yaklaşık 160 milyar lira yatırım yaparak vatandaşlara 853 bin konut ürettiklerini anımsattı.

    100 Bin Sosyal Konut Projesi

    Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 100 Bin Sosyal Konut Projesi için talep başvurusunun şu anda 500 bini bulduğunu vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

    "Gelir seviyesinden bağımsız olarak tüm vatandaşlarımız için her açıdan güvenli evleri ve insan onuruna uygun mahalle ortamlarını hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah, milletimizin konut talebi tam anlamıyla karşılanana kadar her yıl 100 bin konutluk dilimler halinde bu projeyi sürdüreceğiz. Gerekirse yıllık konut sayısını artırmayı da düşünebiliriz. En geç 1,5-2 yıl içerisinde teslimini sağlayacak şekilde, sosyal konut projelerini 81 ilimizin tamamında hayata geçireceğiz. Toplu Konut İdaremiz projeleri meydanı, okulu, camisi, parkı, yeşil alanı, diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüze uygun şekilde tasarlamaktadır. Yapacağımız yeni projeleri özellikle yatay mimari, yeşil alan ve sosyal-kültürel tesis bütünlüğü içinde inşa edeceğiz. Böylece hem inşaat sektörüne yeni bir nefes vermiş hem de milletimizi uygun fiyatlı, kaliteli ve depreme dayanıklı konut imkanlarına kavuşturmuş olacağız."

    Fuat Oktay, sektörün yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 projeye imza attığını dile getirdi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür mitinglerinin sonuncusunu Erzincan’da yaptı
    © İHA / SELÇUK KAYA-AW802100
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    İnşaat sektörünün küresel büyüklüğünün 2018 yılında 482 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Oktay, "Türk müteahhitlerinin bölgedeki her türlü gelişme ve belirsizliğe rağmen güçlerini halen koruyor olmaları takdire şayandır. Libya'da yaklaşık 35 milyar dolarlık bir projenin tamamlanmış olması ve son aşamada 10 milyar dolarlık proje potansiyeline ulaşmış olmamız 'Bizim oralarda ne işimiz var?' diyenlere en güzel cevaptır. Biz gittiğimiz yerlere imar ve inşa için gideriz. Yıkmaya, dökmeye gitmeyiz. Bugün de bölgedeysek, Suriye, Libya, Irak ve dünyanın farklı coğrafyalarındaysak yıkmaya değil yapmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Kanal İstanbul Projesi 

    Oktay, yapılaşma anlamında yurt içinde önceliklerinin, yatay mimariyle inşa edilmiş, geniş yeşil alanları olan, her türlü sosyal, kültürel, insani altyapıya sahip projeler olduğunu dile getirdi.

    "Kanal İstanbul gibi tarihi nitelikte büyük projeler de sizler gibi azim ve kararlılıkla çalışan müteahhitlerimizin emeğiyle yükselmeye devam edecektir." diyen Fuat Oktay, şunları kaydetti:

    "İstanbul Boğazı trafiğini azaltacak ve güvenliğini artıracak stratejik ve çevreci bir proje olan Kanal İstanbul'a ilişkin son zamanlarda 'yaptırmayız' diyenler ve müteahhitleri tehdit etme cüretini gösterenler oldu. Bunlar Marmaray'a, Osman Gazi Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıkmıştı. Hamdolsun hepsini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. 'İstemezükçüler'e rağmen hepsini tamamladık. Bunu da tamamlayacağız. Kanal İstanbul Projesi'ne İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz. İnşaat sektörünün babayiğitleri olan siz tecrübeli ve dirayetli müteahhitlerimizin de boş tehditlere aldırış etmeyeceğinden zerre şüphemiz bulunmamaktadır. Türkiye'ye daha nice büyük projeler kazandırarak tarihe imza atmayı sürdüreceğiz."

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tüm müteahhitleri birbirlerini rakip olarak değil, güç birliği yaparak daha büyük neticeler elde edecekleri dayanışma ortağı olarak görmeye davet etti.

    Güçlerini birleştiren firmaların ticari ve teknik rekabette, diğer ülkelerdeki rakiplerinden bir adım öne çıkacaklarının muhakkak olduğunu anlatan Oktay, "Bu konuda sektörün çok daha hassas, yapıcı ve vizyoner davranmasını bekliyoruz. İnşallah bu yıl sonunda da müteahhitlerimiz hedeflerine ulaşacak, hem kendileri kazanacak, hem de ülkemize kazandırmaya devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasının ardından müteahhitlik firmalarının temsilcilerine ödüllerini takdim etti. 

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    Etiketler:
    Kanal İstanbul, Fuat Oktay, Türkiye
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