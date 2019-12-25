Uber'in kurucusu Travis Kalanick yönetim kurulundan ayrılıyor

Uber'in kurucusu Travis Kalanick, CEO'luk görevinden istifa etse de şirketin yönetim kurulundaki görevine devam ediyordu. Kalanick'in, Uber yönetim kurulundan da ayrıldığı bildirildi.

Uber'in kurucusu Travis Kalanick, 'yeni işine' ve 'hayır işlerine' odaklanmak için şirketin yönetim kurulu üyeliğini bırakıyor.

Kalanick, CEO'luk görevinden istifa etse de Uber yönetim kurulundaki görevine devam ediyordu. Bugün paylaşılan bilgilere göre ise Kalanick, Uber yönetim kurulundan da ayrılıyor. Uber tarafından yayınlanan açıklamaya göre Kalanick, 31 Aralık tarihinde yönetim kurulundan ayrılacak.

2010 ile 2017 yılları arasında şirketin CEO'su olarak görev yapan Kalanick, Uber yönetim kurulundan ayrıldıktan sonra 'yeni işlere' ve 'hayırseverliğe' odaklanacak. Hatırlatmak gerekirse skandalları yüzünden CEO'luk görevinden istifa etmek zorunda kalan Kalanick, Uber'in en büyük yatırımcılarından beşinin talebi ile istifa etmişti.

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız bir haberde bu gelişmenin emareleri belirmişti. Uber kurucusu kasım ayından bu yana 2.5 milyar dolarlık hissesini satmıştı. Bu gelişme Travis Kalanick'in Uber'i terketmeye hazırlandığı yorumlarına neden olmuştu.

'CloudKitchens' adında yeni bir girişim kurdu

Kalanick yeni işinde CloudKitchens'e odaklanacak. CloudKitchens, yemek hizmeti sunmak isteyen şirketlere mutfak kiralama hizmeti sunuyor.

Yemek sunmak isteyen şirketleri yüzbinlerce dolarlık masraftan kurtaran ve her yönüyle açık ofis ortamı sunan WeWork'a benzeyen girişim şimdiden Kalanick'in 'yeni unicorn'u olarak görülüyor.