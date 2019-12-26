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02:44 26 Aralık 2019
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    Utku Çakırözer

    Çakırözer'den açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi Gökçek için çağrı: Durumu ciddi, taleplerine kulak verin

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    CHP'li milletvekili Utku Çakırözer, 190 gündür açlık grevinde olan İbrahim Gökçek'in 78 kilodan 49 kiloya düştüğünü ve durumunun ciddi olduğunu belirterek Adalet Bakanlığı'na Grup Yorum üyelerinin taleplerine kulak vermesini istedi.

    Cumhuriyet'in haberine göre Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde, iş insanı Osman Kavala ile Ahmet Altan, Mümtazer Türköne, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve avukat Selçuk Kozağaçlı ile görüştü.

    Osman Kavala
    © AA / Arşiv
    Osman Kavala: Bu işin daha çok uzayacağını tahmin etmiyorum
    Osman Kavala’nın AİHM kararına rağmen hala cezaevinde tutulmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Çakırözer, “Kavala, AİHM’in kendi lehine kararına rağmen mahkemenin tutukluluğu sürdürme kararı karşısında hepimiz gibi şaşkındı. Tanıkların da kendisi ile Gezi Parkı protestoları arasında bir bağ kurmadığı vurguladı” dedi.

    Kavala, “Alınan bu karar, hem tarafı olduğumuz AİHM’e karşı hem de Adalet Bakanlığı ve Meclis’te ortaya çıkan yargıda reform iradesine karşı yapılmakta. Bunlar da yargının itibarını zedelemekte” diye konuştu.

    Çakırözer, “Kavala’nın hala tahliye edilmemesi Türkiye’de hukuksuzluğun ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına direnen bir yargının, Türkiye’nin uluslararası itibarına etkisi çok olumsuz. Aslında bu hukuksuzluğa AİHM kararına hiç gerek olmadan son verilmesi gerekiyordu. Ama artık AİHM haklarının ihlal edildiğine ve derhal tahliye edilmesine karar verdi. Uluslararası hukuka karşı bu dirence son verilmesi, Kavala’nın bir saniye bile gecikmeden özgürlüğüne kavuşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    Açlık grevi için diyalog çağrısı

    Çakırözer, ziyarette Grup Yorum üyeleri de görüştü. Barış Yüksel ve Ali Aracı’nın açlık grevinin 190. Gününde ara verdiklerini açıklayan Çakırözer, açlık grevini sürdüren grup üyesi İbrahim Gökçek ile görüşmesini şöyle aktardı:

    Twitter
    Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada 5 sanığın tahliye kararına itiraz edildi
    “İbrahim Gökçek 190 gündür açlık grevinde. 78 kilodan 49 kiloya düşmüş. Durumu çok ciddi. ‘Biz sadece sanatımızı yapmak istiyoruz grubumuza yönelik baskıların son bulmasını talep ediyoruz’ diyor. Mart ayından beri tutuklu ama hala iddianamesi yok. İbrahim Gökçek’e açlık grevinin bir çare olmadığını, sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini belirttim. Ancak Adalet Bakanlığı’na da aynı çağrıyı yapıyorum. Bakanlığın Grup Yorum üyelerinin taleplerine kulak vermesi gerekiyor. Bu insanların göz göre göre ölüme gönderilmemesi için diyalog zemininin bir an önce kurulması şart.”

    'Karar bir meydan okuma'

    FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN AHMET ALTAN, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. (İREM DEMİR/İSTANBUL-İHA) FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    © İHA / İREM DEMİR
    Ahmet Altan yeniden tutuklandı
    Çakırözer, 1138 günlük tutukluluğunun ardından hükümle tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanan Ahmet Altan ile de görüştü. Ahmet Altan, “Mahkemenin kesin hükümle birlikte tahliyeye karar vermesine rağmen başka bir mahkemenin tutukluluk kararı vermesinin yargı tarihinde örneği yok. Bu karar yargıya, Yargıtay’a, Adalet Bakanlığı’na, iktidara bir okumadır. Bir yanları adalet diyor, bir yanları sertleşmeden yana. Bir saatleri bir saatlerine uymuyor” dedi.

    'Türköne'nin bypass olması gerekiyor'

    Mümtazer Türköne’nin de bir kalp damarında yüzde 81 tıkanıklık olduğunu belirten Çakırözer, “By-pass ameliyatı olması gerekiyor. Fakat ameliyat sonrasındaki ağır koşullar nedeniyle bunu reddediyor. Örneğin ameliyat sonrasında en az 1 hafta hastanede yatması gerektiğini ancak kendisine refakatçi verilmeyeceğini düşünüyor” dedi. Çakırözer, Türköne ve onun gibi tüm hasta tutukluların hastane ve ameliyat koşullarının düzeltilmesinin yaşamsal olduğuna dikkat çekti.

    'Çulhaoğlu'nun dosyası 1 yıldır Yargıtay'da'

    Gökçe Fırat Çulhaoğlu teslim oldu
    © Fotoğraf : Twitter
    Gökçe Fırat Çulhaoğlu: Paralel devlet ve FETÖ ifadesini ilk biz kullandık, şimdi herkes diyor
    Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile de Silivri Cezaevi’nde bir araya gelen Çakırözer, Çulhaoğlu’nun dosyasının Yargıtay’da olduğunu ve 1 yıldır karar beklediğini belirtti. Yargıtay’ın Çulhaoğlu ile ilgili kararını bir an öce vermesi gerektiğini söyledi.

    Ziyaretlerinin ardından Çakırözer, “Bu isimlerin her birinin yargılama süreçleri ve cezaevi koşulları ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Osman Kavala davasında olduğu gibi bu dosyalarda da yargı Meclis’teki reform, özgürlük iradesini yok sayıyor. Bağımsız düşüncenin, özgür eleştirinin, fikir ve ifade özgürlüğünün bir insan hakkı olarak yerine getirilmesi için mahkemelerin reforma sahip çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Mümtazer Türköne, Ahmet Altan, Osman Kavala, Silivri Cezaevi, Açlık grevi, Grup Yorum, Utku Çakırözer, CHP, Türkiye
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