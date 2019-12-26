Çakırözer'den açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi Gökçek için çağrı: Durumu ciddi, taleplerine kulak verin

Cumhuriyet'in haberine göre Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde, iş insanı Osman Kavala ile Ahmet Altan, Mümtazer Türköne, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve avukat Selçuk Kozağaçlı ile görüştü.
Kavala, “Alınan bu karar, hem tarafı olduğumuz AİHM’e karşı hem de Adalet Bakanlığı ve Meclis’te ortaya çıkan yargıda reform iradesine karşı yapılmakta. Bunlar da yargının itibarını zedelemekte” diye konuştu.
Çakırözer, “Kavala’nın hala tahliye edilmemesi Türkiye’de hukuksuzluğun ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına direnen bir yargının, Türkiye’nin uluslararası itibarına etkisi çok olumsuz. Aslında bu hukuksuzluğa AİHM kararına hiç gerek olmadan son verilmesi gerekiyordu. Ama artık AİHM haklarının ihlal edildiğine ve derhal tahliye edilmesine karar verdi. Uluslararası hukuka karşı bu dirence son verilmesi, Kavala’nın bir saniye bile gecikmeden özgürlüğüne kavuşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Açlık grevi için diyalog çağrısı
Çakırözer, ziyarette Grup Yorum üyeleri de görüştü. Barış Yüksel ve Ali Aracı’nın açlık grevinin 190. Gününde ara verdiklerini açıklayan Çakırözer, açlık grevini sürdüren grup üyesi İbrahim Gökçek ile görüşmesini şöyle aktardı:
CHP'li Çakırözer'den açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi Gökçek için çağrı: Durumu ciddi, 78 kilodan 49 kiloya düştü, taleplerine kulak verin https://t.co/AyUWmoOkbl pic.twitter.com/bpLvjWiE5n— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 25, 2019
'Karar bir meydan okuma'
'Türköne'nin bypass olması gerekiyor'
Mümtazer Türköne’nin de bir kalp damarında yüzde 81 tıkanıklık olduğunu belirten Çakırözer, “By-pass ameliyatı olması gerekiyor. Fakat ameliyat sonrasındaki ağır koşullar nedeniyle bunu reddediyor. Örneğin ameliyat sonrasında en az 1 hafta hastanede yatması gerektiğini ancak kendisine refakatçi verilmeyeceğini düşünüyor” dedi. Çakırözer, Türköne ve onun gibi tüm hasta tutukluların hastane ve ameliyat koşullarının düzeltilmesinin yaşamsal olduğuna dikkat çekti.
'Çulhaoğlu'nun dosyası 1 yıldır Yargıtay'da'
Ziyaretlerinin ardından Çakırözer, “Bu isimlerin her birinin yargılama süreçleri ve cezaevi koşulları ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Osman Kavala davasında olduğu gibi bu dosyalarda da yargı Meclis’teki reform, özgürlük iradesini yok sayıyor. Bağımsız düşüncenin, özgür eleştirinin, fikir ve ifade özgürlüğünün bir insan hakkı olarak yerine getirilmesi için mahkemelerin reforma sahip çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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