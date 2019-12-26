CHP'li Karaca: Ne olursa olsun Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Her ne olursa olsun Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, inceledikleri projenin ÇED raporunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Kanal İstanbul Projesi kapsamında 440 mera, yaylak, kışlak vasıflı taşınmazından 418 taşınmazın mera niteliğinin kaldırıldığını gördüklerini belirtti.

Mera Kanunu'nda 2016'da yapılan değişiklikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na, afete dayanıklı yerleşim alanı oluşturulması amacıyla, Avrupa Yakası'nda bulunan bazı mera, kışlak ve ortakların mera vasfını tek başına değiştirebilme yetkisi verildiğini hatırlatan Karaca, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, bu yetkisini kanuna aykırı olarak, afete dayanaklı yerleşim alanı yapmak amacıyla değil, Kanal İstanbul Projesi için kullanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın bu yetkisini keyfi olarak Kanal İstanbul için kötüye kullandığını ileri süren Karaca, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul için hukuk yok sayılıyor. Afet riski adı altında çalışma yapılıp, depremi tetikleyecek Kanal İstanbul Projesi yapılmak isteniyor. Bakanlıklar kendi yetkilerini aşarak işlem yapıyorlar, kamuya karşı sorumluluklarını yok sayıyorlar. Kanal İstanbul Projesi'nin daha yapım aşamasındaki bu usulsüzlükler projeye karşı çıkmamızı daha da haklı getiriyor. Her ne olursa olsun Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız."