Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'de 3.7, 3.5 ve 2.3 şiddetinde peş peşe depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 04.55'te Balıkesir'de merkez üssü Altieylül olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ardından saat 05:00'da 2.0, 05.55'te 3.5 ve 06.18'de 2.3 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.