Hasan Mezarcı Noel'de 'doğum gününü' kutladı: Arkadaşları 'İyi ki doğdun Mesih' diye şarkı söyledi

Kendisini 'Mesih' ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı’nın doğum günü kutlama görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, doğum günü pastasındaki mumlara üfleyen Mezarcı'nın arkadaşlarının "İyi ki doğdun Mesih" diye şarkı söyledikleri görüldü.

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı’nın Noel'e denk gelen günü 'doğum günü' diye kutlama görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Videoda bulunanlar Mezarcı’ya alkış tutarak "İyi ki doğdun Mesih" ifadeleriyle eşlik etti.

Sosyal medyada ise "İyi ki doğdun Messi" diyerek Mezarcı ile dalga geçenler de oldu.

Görüntülerde 'Mesih' diyerek doğum günü kutlayan Mezarcı ve arkadaşlarının çekirdek yedikleri de görüldü.

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