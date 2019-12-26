İstismara önce 12 yıl hapis cezası sonra beraat

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl hapis cezası alan sanığın beraatine ve tahliye edilmesine hükmedildi. Gerekçe: 8 yaşındayken cinsel istismara uğrayan kız çocuğu, başından geçenleri olay tarihinden iki yıl sonra anlattı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Alanya'da yaşayan ve bugün 21 yaşında olan O.K.İ., 2016 yllında Alanya Adliyesi’nde staja başladı.

O.K.İ., kalacak yer bulamadığı için kuzeni F.E.K.’nin evine yerleşti. O günlerde F.E.K. ile eşi art arda hayatını kaybeden iki çocuğunun tedavileri ile meşguldü. Bir şehirden diğerine, hastane hastane gezmekteydiler.

Ailenin 8 yaşındaki kızı H.Ü.B. ise dayısı H.M.K. ve evlerinde kalan O.K.İ. ile vakit geçiriyordu. İddiaya göre O.K.İ., 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu, müstehcen görüntüler izletti.

H.Ü.B., mahkemedeki ifadesinde, "Biz yatağın içindeydik. O.K.İ. anneannem şüphelenmesin diye beni gıdıklıyormuş gibi yapıyordu. Ama aslında özel bölgelerime dokunuyordu. Ben gülmek zorundaydım. Çünkü bana ‘Seni öldürürüm. Babanı da öldürürüm’ diye tehditte bulunuyordu. Korkumdan kimseye söyleyemiyordum” dedi.

'Çocuğun başından geçenleri iki yıl sonra dile getirmiş olması kuşkulu'

Hakimin “Bir şey var mı ona söylemek istediğin?” sorusunu ise H.Ü.B., “Sadece neden bana bunları yaptığını bilmek istiyorum” diye yanıtladı.

Tutuklu yargılanan O.K.İ. miras meselesinden ötürü kendisine iftira atıldığını savundu. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, 2 Temmuz’da sonuçlandı.

O.K.İ.’ye çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, 28 Kasım’da kararı bozarak O.K.İ.’nin beraatine ve tahliye edilmesine hükmetti.

Kararda, çocuğun başından geçenleri iki yıl sonra dile getirmiş olması kuşkulu bulunurken, müstehcen görüntü izletilmesine ilişkin kanıt olmadığı belirtildi. Avukat Serkan Güray, 8 yaşındaki bir çocuğun haklarını bile bilmediğini belirterek kararı eleştirdi.