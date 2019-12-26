Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında dün meydana gelen, 2 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağında 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Ş.T, F.T. ve E.T. ile maden ocağının bulunduğu alanın yer sahibi İ.K'yi gözaltına aldı.

lGelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde metan gazı sıkışması nedeniyle dün patlama meydana gelmişti. Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ocakta mahsur kalan işçiler Erdem ve Uğur Korkmaz'ı kurtarma çalışması başlatılmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birinin cesedine yaklaşık 1 saat, diğerininkine ise 3.5 saat sonra ulaşılmıştı.