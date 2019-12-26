Putin’e börek gönderen Bursalı usta: Rus lidere Sarmat füzesi şeklinde pasta hediye etmek isterim

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Bursalı usta Hasan Acar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, yeni Rus Sarmat füzeleri şeklinde pasta yapmak istediğini ve pastayı bizzat Putin’le görüşerek hediye etmek istediğini söyledi.

Daha önce Vladimir Putin’e gönderdiği börekle gündeme gelen Bursalı börekçi Hasan Acar, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Altı ay önce Vladimir Putin’e posta ile geleneksel böreğimizi gönderdim. Rusya’dan aldığım tepkilerden bu fikrimin başarıya ulaştığını anladım. Rus Devlet Başkanı böreğimi yedi mi bilmiyorum, ama en iyisi tepsiden, sıcağıyla ikram etmek, bu da posta ile mümkün değil. Bu nedenle Moskova’ya gitmek ve Putin’le görüşmeye sadece sıcak börekle değil, bir metre uzunluğunda Sarmat füzeleri şeklinde pasta ile gelmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Acar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a bu tür bir görüşmenin organize edilmesine yardımcı olmasını rica ettiği bir mektup yazdığını belirtti.

Putin’in adını taşıyan tarif üzerinde çalışıyor

Ruslara Türk böreklerini tanıtmak ve Moskova’da bir atölye çalışması gerçekleştirmek istediğini kaydeden Acar, ‘Putin böreği’ adını vereceği yeni bir tarif üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Hasan Acar daha önce Putin’e börek göndermişti. Peskov ise “Börekten elbette memnun oluruz. Türk ustalar çok lezzetli börekler yapıyor. Ancak şu aşamada bilgi sahibi değiliz. Kremlin’le kimin bağlantı kurduğunu, kimin bilgi verdiğini, böreğin ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyorum” açıklamasını yapmıştı.

Acar da daha sonra “Ben kargo takip numarasını takip ediyorum. Edindiğim bilgiye göre börekler Moskova'ya ulaştı. Bizim, S-400 teşekkürü için Kremlin Sarayı'na gönderdiğimiz börekler için Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklaması vardı. Bizi çok mutlu etti” demişti.