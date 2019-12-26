Varank: Türkiye'nin Otomobili ile hakları bize ait bir otomobile kavuşacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ön gösterimi yapılacak 'Türkiye'nin Otomobili' ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobile kavuşulacağını söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri töreni, KOSGEB Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'undan fazlasının KOBİ niteliğinde olduğunu belirtti.

'Türkiye'nin Otomobili'nin yarın ön gösteriminin yapılacağını dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz yarın ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kamuoyunda oldukça merakla beklenen Türkiye'nin Otomobili'nin yarın Gebze'de Bilişim Vadisi'nde ön gösterimi yapılacak. Bu törenle ayrıca ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye'nin Otomobili'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."