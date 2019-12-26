İmamoğlu, Budapeşte Belediye Başkanı Karacsony'e seçim öncesi verdiği tavsiyeleri anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony'a seçim öncesi bazı tavsiyeler verdiğini ve "Direkt Orban’la mücadele etme, onunla polemiğe girme. Git vatandaşa konuş. Negatif kampanya yapma, pozitif kampanya yap. Umut ver. Proje anlat" dedi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Yahu Emin! Unuttun mu o gün seninle pizza bile ısmarladık' başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçen akşam küçük bir grup İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve eşi ile yemek yedik. Ona çok merak ettiğim bir şeyi sordum" ifadesini kullandı.

Özkök, aktarımlarına şöyle devam etti:

"Macaristan’da son yerel seçimlerde Türkiye’ye çok benzer bir sonuç yaşandı. Macaristan’ın Erdoğan gibi güçlü liderinin partisi yerel seçimlerde 23 şehirden en büyük 10’unun belediye başkanlığını kaybetti. Kaybedilen bu şehirlerden biri de başkent Budapeşte idi.

Herkes bu sonucu 'İstanbul efekti' olarak yorumladı.

İmamoğlu’na 'Sizden sonra Budapeşte belediye başkanı seçilen Gergely Karacsony ile hiç konuştunuz mu' dedim.

Meğer 23 Haziran’dan sonra Gergely gelip onu ziyaret etmiş ve şunu sormuş:

'Sen bu seçimi nasıl kazandın? Bana ne tavsiye edersin?'

İmamoğlu da iki tavsiyede bulunmuş:

Direkt (Macaristan lideri Viktor) Orban ’la mücadele etme, onunla polemiğe girme. Git vatandaşa konuş.

’la mücadele etme, onunla polemiğe girme. Git vatandaşa konuş. Negatif kampanya yapma, pozitif kampanya yap. Umut ver. Proje anlat.

Muhalefetin adayı Gergely de Budapeşte seçimini kazandı.

Bu görüşmeyi atlamışım. Beraber fotoğraf da çektirmişler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 10 mele, 20 dede kadrosu

Ekrem İmamoğlu yemekte ilginç bazı bilgiler verdi.

Mesela Noel bayramı dolayısıyla İstanbul’da bazı kiliseleri gezip iyi Noeller dileyecekmiş.

Bu arada Türkiye’deki başka inançlardan insanlar için dini hizmetlere yardımcı olacak insanlar tayin ediliyormuş. Mesela Mezarlıklar Müdürlüğü’ne cenaze işlerinde yardımcı olmak üzere papaz ve haham kadroları açılmış.

Ayrıca 10 mele (Güneydoğu’da gayriresmi imamlık yapan, çoğu Kürt din adamı) ve 20 Alevi dedesi de cemaatlerin çeşitli dini ihtiyaçları için kadroya alınmış.

40’a yakın caminin bakımı ve giderleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yapılıyormuş."