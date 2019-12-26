Kayıt
16:36 26 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Çiftlik Bank

    Çiftlik Bank'ın firari sanığı mağdurları suçladı

    © AA / İbrahim Yozoğlu
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103264/58/1032645847.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912261040919658-ciftlik-bankin-firari-sanigi-magdurlari-sucladi/

    Binlerce kişinin kâr vaadiyle dolandırıldığı gerekçesiyle aralarında 'Tosuncuk' olarak bilinen firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında, aylarca firari olan Niyazi Karakoç duruşmaya gelerek savunma yaptı. Karakoç, "Müştekiler de sisteme yatırdıkları para nedeniyle gelir sağladıkları için oldukça mutluydular" dedi.

    Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank dosyası kapsamında ‘Tosuncuk' olarak bilinen örgütün bir numarası Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari olan ve tutuklusu bulunmayan 48 sanıklı davaya devam edildi.

    Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 6 tutuksuz sanık ile mağdurlar ve taraf avukatları katıldı.

    'Belediyedeki işimden istifa edip şirketin genel müdürü oldum'

    Çiftlik Bank'ın genel müdürü olan ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Niyazi Karakoç, duruşmaya gelerek, savunma yaptı.

    2018 yılına kadar Ümraniye Belediyesi'nde memur olduğunu söyleyen sanık Karakoç, belediye etkinliklerinde sunuculuk yaptığını gören Mehmet Aydın'dan kendisine teklif geldiğini anlatarak, “Şirketle ilgili hiçbir olumsuzluk görünmüyordu. Şu an müşteki olarak yer alan kişiler de o tarih itibariyle sisteme yatırdıkları para nedeniyle gelir sağladıkları için oldukça mutluydular. Ümraniye Belediyesi'ndeki görevimden istifa ederek Şubat 2018'de Çiftlik Bank olarak bilinen şirketin genel müdürü olarak göreve başladım. 15-20 gün sonra işlerin iyi gitmediğini fark ettim. 2018 yılının mart ayında görevimden istifa ettim ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

    Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık Karakoç, “Benim çalıştığım dönemde müşteki olarak gösterilen kişiler zaten benden önce sisteme para yatıran kişilerdi” dedi.

    Duruşmaya gelerek savunma yapan Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 4 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verdi.

    Yöneticilerin 75 bin 206 yıla kadar hapsi istenmişti

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari olan örgütün bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 kişinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme', 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenmişti.

    Savcılık, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 kişi hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

    Etiketler:
    Duruşma, Dava, Tosuncuk, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Karikatür
    ABD borsaları tarihi rekorları yeniledi
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet