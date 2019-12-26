Eski HSYK Başkanvekili Hamsici'ye itirafçılık indirimiyle 2 buçuk yıl hapis cezası

Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve itirafçı olması üzerine tahliye edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

Örgütle 1977'de tanıştığını, sohbetlere katıldığını anlatan Hamsici, kandırıldığını ileri sürdü. Hamsici, örgüte yönelik verdiği ifadeler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını talep etti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Durak Çetin tarafından açıklandı.

Hamsici'nin 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 'kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre' dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın etkin pişmanlık göstererek itirafta bulunması, örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler vermesi nedeniyle TCK'nın etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince cezası 3 yıl hapse çevrildi.

Hamsici'nin, duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nın 62. maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim uygulandı ve ceza 2 yıl 6 aya indirildi.

Mahkeme heyeti, Hamsici hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.