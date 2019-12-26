İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul çağrısı: Davet etsinler gelelim, eminim ikna ederim

İmamoğlu ve İBB üst yönetimi, yerin 20 metre altında gerçekleşen inceleme öncesinde, yetkililerden projeyle ilgili sunum dinledi. Sunumun ardından şantiye alanına inen İmamoğlu, kısa bir konuşma yaptı. Hattı, “Güney-Kuzey aksındaki en etkili hatlardan bir tanesi” olarak niteleyen İmamoğlu, “2019’da bitmesi gerekiyordu. Ancak, yaklaşık 2-2,5 yıldır sorun yaşıyor bu proje. İlk başta bir finans imkanı sağlanmış, ama sonrasında bu imkan sağlanamayınca, Ekim 2018’den itibaren neredeyse tümüyle durmuş durumda. Yatırım planı olmayan bir hattı. Yatırım planındaki onay, merkezi hükümet tarafından geçtiğimiz aylarda verildi. Şimdi önümüze bakıyoruz. Finans imkanlarıyla ilgili araştırmalarımız var” dedi.
Konuşmasında Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen İmamoğlu, “Biz, öncelik olan her şeyi alkışlanırız, sahipleniriz, başlatana teşekkür ederiz. Bitirince onları davet ederiz, kucaklaşırız. Ama önceliği olmayan, vatandaşın lehine, bu kentin doğasına ve lehine olmayan hiçbir işe de asla ve asla öyle oturup, ‘Evet’ demeyiz. Zaten bu süreç içerisinde bu tarz talimatları almayacağımızı, gereksiz ve lüzumsuz olan işlere dönük birtakım sözleri talimata çeviren anlayışa karşı olduğumuzu, 16 milyon insandan talimat alacağımıza da görevimize başlarken bütün halkımıza iletmiştik. Tam da orada duruyoruz biz şu anda. Bu tarz güzel ve faydalı projeler, milli duygusunu içeren projelerdir. Çünkü, siz 16 milyon insanı mutlu ettiğinizde ve huzurlu hale getirdiğinizde bu, Türkiye’ye enerji olarak yansır” ifadelerini kullandı.
Göreve geldiğimizde durmuş halde olan 8 metro hattı projesi mevcuttu, analizlerini yapıp kaynağını bulup yapımlarına teker teker başladık. Dudullu - Bostancı Metro Hattı da durmuş metro hatlarımızdan biriydi, bu hattın da yapımına tekrar başlamak için çalışmaları hızlandırdık. pic.twitter.com/DF3aWA0X6S— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 26, 2019
İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB Başkanı, “Dün, çalıştaya bakanları da davet ettiniz. Görünüyor ki sadece bakanlarla değil, Cumhurbaşkanı ile de bu diyalog aranızda sürekli yaşanıyor. Cumhurbaşkanı’nı davet edecek misiniz? Yoksa daha önce olduğu gibi randevu talibiniz olur mu? Çünkü onu da ikna etme durumunuz olur mu? Çünkü elinizde belgeler var, dün bilimsel rakamları açıkladığınız gibi. Böyle bir gelişme yaşanabilir mi?” sorusuna şöyle cevap verdi:
'Bizi ikna edin' demiş'
Erdoğan, bugün AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında Kanal İstanbul'u eleştiren muhalefet cephesine tepki göstermiş, "Karşı çıkıyorsanız hesabınızı, kitabınızı alternatiflerinizi ortaya koyar bizi de milleti de ikna edersiniz mesele biter" demişti.
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