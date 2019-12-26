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    Kayseri'de yakalanan 'IŞİD emiri'

    Kayseri'de yakalanan 'IŞİD emiri': İsrail'i sevmediğim gibi IŞİD'i de sevmem

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    Irak'ta 'IŞİD emiri' olarak 30 bin IŞİD'liyi yönettiği iddia edilen 'Ebu Muhammed' kod adlı Suphi Huveytli, mahkemede verdiği savunmada, "İsrail'i sevmediğim gibi IŞİD'i de sevmem" dedi.

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından IŞİD terör örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suphi Huveytli ve Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Suphi Huveytli isimli şüphelinin Irak Telafer'de IŞİD emiri olduğu, IŞİD terör örgütüne ait silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

    Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suphi Huveytli çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanırken, yabancı uyruklu 3 kişi ise sınır dışı edildi.

    'IŞİD'li değilim, geldiğim yerde Irak askerleri için lavaboları temizliyordum'

    Kayseri'de hakim karşısına çıkan Suphi Huveytli şunları söyledi: "Oğlumun adı Muhammet'tir. O tarihlerde oğlum 19 yaşındaydı. Niye oğluma IŞİD'e katıl diye söylemeyeyim de, kardeşim Ali'ye söyleyeyim. Kardeşim olan Ali, daha sonra orada öldü. Telafer'e giderken uçaktan bomba attılar. Aracında vuruldu. Ben bir yerde eğitim almadım. IŞİD'lileri sevmem. Bizim yaşadığımız yerde olaylar oldu. Orada Irak askerleri için lavaboları temizliyordum. Benle beraber 60 kişiyi toplayıp cezaevine attılar. 25 gün cezaevinde kaldım. Cezaevinde bizi dövdüler. Silahla da beni vurdular. Cezaevinden bizi askerler çıkardı. IŞİD'e katılmadım. İsrail'i sevmediğim gibi IŞİD'i de sevmem. Onlara silah da temin etmedim. Irak'ta olaylar olunca Suriye'ye geçtim. Çocuklarım Türkiye'ye gelmişti. 4-5 defa kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalıştım ama giremedim. Daha sonra Türkiye'ye girdim. Geleli 6-7 ay oldu."

    'Kardeşim IŞİD'li, ona benzediğim için beni suçluyorlar'

    Davada tutuksuz olarak yargılanan Alaa Abdulkerim Yusuf ise mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı:"Suphi doğru söylemiyor. Ben 2014'ün sonunda Irak'tan çıktım. Orada bekçiydim, daha sonra şoförlük yaptım. Bulunduğumuz yere IŞİD gelince işler durdu. IŞİD evimi bastı ve beni cezaevine attılar. Karımı da dövdüler. Ailem bana 'Buradan kaç' dedi. Kardeşim arabasıyla beni Suriye sınırına attı. Antakya üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdim. Kardeşim IŞİD'lidir. Ona benziyorum. Kardeşim daha sonra ölmüş. Nerede öldüğünü bilmiyorum. Suphi dayımın oğlu olur.  Bana iftira atıyor."

    Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Suphi Huveytli'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

     

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