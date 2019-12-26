Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' tepkisi: Türkiye yönetilmiyor, savruluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'den itibaren geçerli ve net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" değerlendirmesini yaptı.

Saray’da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar #asgariücret’linin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkûm ediyor... Ne diyorduk, “Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.” — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 26, 2019

​Bugün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda 2020 için belirlenen asgari ücret tutarı yüzde 15.03 artışla 2 bin 324 TL oldu.Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, kararı kabul etmediklerini belirterek toplantıyı terk etti.