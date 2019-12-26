EPDK Başkanı Yılmaz: 2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacak

EPDK, bugünkü toplantısında 1 Ocak-31 Mart arasında geçerli olacak elektrik tarifesini belirledi.

EPDF Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.