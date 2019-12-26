HAK-İŞ Başkanı Aslan'dan asgari ücret açıklaması: Belirlenen rakam beklentileri ve yaşam standardını karşılamaktan uzak

Hükümet ve işveren kesiminin tartışmalı olsa bile enflasyonun üzerinde bir asgari ücrette buluşmasını önemli bulduklarını belirten Arslan, "Ancak belirlenen rakamın, çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğu da bir gerçektir." değerlendirmesini yaptı.
Asgari ücretin, yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğunu aktaran Arslan, "Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracıdır ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret, bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.
2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda üç işçi konfederasyonu ortak açıklamada bulunarak, asgari ücretin ilkesel kriterlerini ve insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi için taleplerini ilettiklerini anımsatan Arslan, ancak gelinen noktada, taleplerin tam olarak karşılanmadığının görüldüğünü savundu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, şunları kaydetti:
"HAK-İŞ olarak, asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmesi, çalışanın ailesi ile birlikte ele alınması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir. Asgari ücret, asgari geçim indirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır. Açıklanan rakam, bu yıl konfederasyonlar tarafından başlatılan sürecin gelecek yıl daha erken başlatılması, kapsamlı ve etkin çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Yeni dönemde işçilerin beklentilerinin tam olarak karşılandığı bir asgari ücret hayırlı olacaktır."
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