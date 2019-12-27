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01:52 27 Aralık 2019
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    Denizli’nin Çivril ilçesinin Akpınar mahallesinde bulunan Süleymancılar tarikatına ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nda 12 yaşındaki bir öğrenciye belletmen Emre T. Tarafından defalarca tecavüz edildiği ortaya çıktı

    Tarikat yurdunda 12 yaşındaki çocuğa tecavüz iddiası: Öğrencinin intihar mektubunu pencereden atmasıyla ortaya çıktı

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    Türkiye
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    Denizli'nin Çivril ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, kaldığı Süleymancılar tarikatına ait yurttaki eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Eğitmen Emre T. gözaltına alınırken, olayı gizlediği ileri sürülen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı.

    Denizli’nin Çivril ilçesinin Akpınar mahallesinde bulunan Süleymancılar tarikatına ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nda 12 yaşındaki bir öğrenciye belletmen Emre T. Tarafından defalarca tecavüz edildiği ortaya çıktı. Olay, çocuğun hazırladığı intihar notunun bulunmasıyla öğrenilirken Emre T. gözaltına alındı, olayı kapatmaya çalıştığı ortaya çıkan yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı.

    Yerel basında yer alan haberlere göre, Süleymancılar tarikatına ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nda belletmen olarak kalan Emre T. (19) 12 yaşındaki M.S.’ye defalarca tecavüz etti.

    Yurt müdürü 'Unut' dedi

    12 yaşındaki öğrenciyi, yaşananları anlatmaması konusunda uyaran ve şiddet uygulayan Emre T. tecavüzlerini arttırınca küçük çocuk durumu yurt müdürü Murat Ç.’ye anlattı.

    Müdür Murat Ç., küçük çocuğa olayı unutmasını ve kapatması gerektiğini söyleyerek belletmen Emre T.’yi Denizli’de aynı tarikata bağlı başka bir yurda gönderdiğini söyledi.

    İntihar mektubunu sınıfın penceresinden attı

    Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamayan ve içine kapanan küçük çocuk okulda durumu bir arkadaşına anlatarak intihar etmek istediğini söyledi. Ertesi gün sınıfta yalnız kaldığı sırada intihar notu yazan ve başından geçenleri anlatan öğrenci notu sınıfın penceresinden attı. Notu bulan arkadaşları durumu hemen okul idaresine bildirdi.

    Okul yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) Cumhuriyet Savcısı, psikolog ve avukat eşliğinde M.S.'nin ifadesine başvuruldu.

    Babasından da şiddet görmüş

    M.S. ifadesinde ilk olarak kendi ailesinden bahsetti. Annesiyle babasının ayrıldığını, babasının üvey annesiyle Denizli'de yaşadığını belirten M.S., evde bir olay yaşandığında babasının kendisini dövdüğünü söyledi.

    Ardından ifadesinde kaldığı yurtta başından geçen nitelikli cinsel istismar olayına değinen M.S., "İlk istismar, haziran ayında yaşandı. Yurtta eğitmen olan Emre T., bodrum kattaki personel odasında bana cinsel istismarda bulundu. Emre T.'nin istismarı revirde, çatı katında ve yatakhanede de devam etti. Bu yaşananları kimseye anlatmamam konusunda beni uyardı. Ancak, yurt müdürü Murat Ç.'ye yaşadıklarımı anlattım. Emre T., yurttan gönderildi. Pencereden attığım notumda başımdan geçenleri anlattım. 'Kendimi ağaca asmak istiyorum, ölmek istiyorum' diye yazdım. Emre T., her zaman bana şiddet uyguluyordu, bana terlik atıyordu" dedi.

    Valilikten açıklama

    Denizli'nin Çivril ilçesindeki özel bir yurtta kalan M.S. isimli erkek çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili Valilik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Denizli'nin Çivril İlçesinde özel bir yurtta kalan 12 yaşındaki erkek öğrenciye, yurdun belletmeni tarafından cinsel istismar edildiği yönündeki haberlere ilişkin olarak kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan olay ile ilgili başlatılan 'Çocuğun cinsel istismarı' soruşturmasında mağdur çocuk M.S., Denizli Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmiştir. İddia edilen konu ile ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

    Yurt mühürlendi

    Süleymancılara ait tarikat yurdunun başlatılan soruşturma kapsamında, kapatılmasına karar verildi.

    Akşam saatlerinde polis ile zabıta eşliğinde gelen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdu mühürledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ortaokul öğrencilerinin tadilat gerekçesiyle evlerine gönderildiği, mühürleme kararının ardından lise ve üniversite öğrencilerinin eşyalarını toplayıp yurttan ayrıldıkları belirtildi.

     

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