Yerli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak. Yıllık üretim kapasitesi 175 bin olacak. Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak. Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak.