Çanakkale'de sığınmacıları taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde G.A. idaresindeki 45 PY 654 plakalı kamyon, Körüktaşı köyü yol kavşağında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre kamyonda bulunan 50 sığınmacılardan 32'si yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılardan 25'i Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olan 7 kişi ise Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sığınmacılar ise Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.
Göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla sürücü G.A. gözaltına alındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)