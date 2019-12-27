Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığı'ın Sivrici ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi.İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

#DEPREM: Elazığ, Sivrice'de saat 10.02'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) December 27, 2019

​Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Sivrice ilçesine bağlı Topaluşağı köyü olarak açıkladı.

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