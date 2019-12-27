Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi.İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREM: Elazığ, Sivrice'de saat 10.02'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) December 27, 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Sivrice ilçesine bağlı Topaluşağı köyü olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 27, 2019
TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/9bviE3bqP7
27.12.2019, 10:02:25 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 3.8 km#Kandilli
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