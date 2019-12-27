Karadeniz'de 3 gün süren yangının yarattığı tahribat görüntülendi

Karadeniz Bölgesi'nde 3 günde 85 noktada çıkan ve 21 evin yandığı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangınlar kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından ormanlık alanlarda oluşan zarar ortaya çıktı. Orman örtüsünün yandığı alanlarda ağaç gövdeleri de büyük oranda alevlerden etkilendi.

Bölgede en büyük çaplı yangının yaşandığı Trabzon'un Dernekpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde ormanlık alanların örtüsü küle dönerken, alevlerin sıçradığı çok sayıda ağaç gövdesi de yandı. Bölgede yeşil örtü siyahla kaplandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nce yanan alanlarda inceleme yapılarak zarar gören orman yapısının iyileştirilmesi için çalışma yürütüleceği öğrenildi.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri daha önce de bölgede yanan hasarlı alanlarda rehabilitasyon ve fidan dikimi çalışması yürütmüştü. Yanan ve zarar gören ağaçların yerine mevcut ağaçlardan alınan kozalaklardan üretilen fidanlar dikilmişti.