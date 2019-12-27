NTV: Wikipedia 2.5 yıl sonra açılıyor

NTV'nin haberine göre Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlâli kararı sonrası Wikipedia 2.5 yıl sonra yeniden açılacak. Bilgi Tkenolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) erişim engelini kaldırmak için AYM'nin gerekçeli kararını bekliyor.