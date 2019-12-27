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    Yargıtay'dan milli piyango biletinin numaralarını değiştirene kötü haber

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    Yargıtay 15. Ceza Dairesi, milli piyango biletinin üzerindeki numaraları başka numaralarla değiştirerek ikramiye alan sanığa, basit dolandırıcılıktan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

    Eskişehir'de bir kişi, otobüs terminalinde milli piyango bileti satan büfeye giderek yarım biletine 500 lira ikramiye çıktığını öne sürdü.

    Büfe sahibi ise yaptığı kontrol sonucunda bilete 250 lira ikramiye çıktığını zannederek ikramiyeyi ödedi.

    © DHA /
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    İkramiye ödemesinin ardından tekrar bileti kontrol eden büfe sahibi, numaraların üzerine başka numaralar yapıştırıldığını, biletin üzerinde oynama yapıldığını fark etti.

    Şikayet üzerine bileti veren kişi hakkında dava açıldı. Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) basit dolandırıcılığı düzenleyen 157. maddesi uyarınca hapis cezasına çarptırıldı.

    Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

    Bozma gerekçesinden

    Daire, olayda sanığın Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün maddi varlıklarından sayılan milli piyango biletini kullandığına işaret ederek, eylemin TCK'nın 158. maddesinde düzenlenen, 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturup oluşturmayacağının araştırılmasına karar verdi.

    SAMSUN İL MÜFTÜSÜ VEYSEL ÇAKI MİLLİ PİYANGO VE YILBAŞI KUTLAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU. ÇAKI YAPTIĞI AÇIKLAMADA MİLLİ PİYANGONUN HARAM OLDUĞUNU ORADAN ELDE EDİLEN PARANIN HELAL OLMADIĞINI SÖYLEDİ. YILBAŞI KUTLAMALARI HAKKINDA DA KONUŞAN VEYSEL ÇAKI, KUTLAMALARDAKİ DİNE UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARIN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİ. (ÜNSAL KARKA/SAMSUN-İHA) Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, piyango ve yılbaşı kutlamaları hakkında yaptığı açıklamada, Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur dedi.
    © İHA / ÜNSAL KARKA
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    Bozma gerekçesinde nitelikli dolandırıcılık suçu konusundaki delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu belirtildi.

    Sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekirken görevsiz olan Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak hüküm verilmesinin bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

    TCK'nın basit dolandırıcılığı düzenleyen 157. maddesi 1 yıldan 5 yıla kadar, nitelikli dolandırıcılıkla ilgili 158. maddesi ise bu suçu işleyenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

    Etiketler:
    Hapis cezası, TCK, Milli Piyango bileti bayileri, ikramiye, Milli Piyango İdaresi, Yargıtay, Eskişehir
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