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    'Kocanla aranı düzelteceğiz' diyerek 2 milyon lira dolandırdılar

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    Türkiye
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    Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan Nazan E.'yi "Sende büyü var, kocanla aranı düzelteceğiz" diyerek yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 4 kişinin, 16.5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

    Manavgat'ta geçen yıl boşanma aşamasındaki Nazan E.'yi 'Sende büyü var, kocanla aranı düzelteceğiz' diyerek dolandıran 3'ü kadın, 16 kişi, Antalya, Ankara ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelileri organize ettiği belirlenen Erol Ç. tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Erol Ç. ve diğer şüpheliler Ahmet A.Ç., Bayram B. ve Latife K. Hakkında, 'dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 16,5 yıldan 50 yıla kadar hapis ve 17 bin 500 gün adli para cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, diğer şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

    İddianamede, Nazan E.'nin 24 Haziran 2019'da verdiği şikayet dilekçesine yer verildi. Nazan E. dilekçesinde, eski eşi N.E. ile sorunlar yaşamaya başladığında evlerine temizlikçi olarak gelen Latife K.'nin tavsiyesiyle Erol Ç. ile tanıştığını anlatarak, "Erol Ç. bana ve eşime büyü yapıldığını, bu büyüden bizi kurtaracağını söyledi. Bu büyüden kurtulmazsam çocuklarımın sakat kalabileceğini veya öleceğini, benim de intihar edebileceğimi belirterek 2 bin 800 TL aldı. Sonraki süreçte birkaç kez yine Erol Ç. ile görüştüm. Her gidişimde para verdim kendisine. En son gidişimde ise büyünün çok kuvvetli olduğunu, kendisini koruyabilmesi için bir iş yeri açacağını, bu iş yerinde benim de bulunacağımı ve sürekli yanımda bulunarak beni koruyacağını söyledi. Bunun üzerine şirket kurdu. Bu şirketin kuruluş aşamasında ve sonrasında Erol Ç. benden çeşitli tarihlerde yüklü miktarlarda para aldı. Bir süre sonra dolandırıldığımı anladım ve şikayetçi oldum" dedi.

    İddianamede, Erol Ç.'nin Nazan E.'ye ortak iş yeri açma vaadiyle bir bankadan 500 bin lira kredi çektirdiği, bu paranın bir kısmını şüphelilerden Ahmet A.Ç.'ye verdiği, geri kalan kısmıyla başka tanıdıkları üzerine ev ve araba aldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca Erol Ç.'nin şikayetçi ile ortak açtıkları aktar dükkanına mal almak için Bayram B.'ye 790 bin liralık 4 senet verdiği, mal alınmamasına rağmen senetlerin Nazan E. aleyhine icra takibine konulduğu da belirtildi.

    790 bin liralık safran ve miski amber

    İddianamenin kabul edilmesinin ardından davanın görülmesine Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Erol Ç., tutuksuz sanıklar Bayram B., Latife K. ve Ahmet A.Ç., şikayetçi Nazan E. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Erol Ç., suçlamaları kabul etmeyerek, Nazan E. ile 2018 yılının yaz aylarında tanıştıklarını söyledi. Aktar dükkanı açmak istediğini belirten Erol Ç., Nazan E.'nin kendisine, 'Parayı ben vereyim, sen işin başında dur' dediğini ileri sürdü. Erol Ç., iş yeri için bir bankadan proforma fatura karşılığı 500 bin lira kredi çektiklerini, paranın 400 bin lirasını iş yerini açmak için aldığını, 80 bin lirasını Nazan E.'nin aldığını, 20 bin lirasının ise KDV olarak faturayı kesen Ahmet A.Ç.'ye verdiklerini iddia etti. Erol Ç., diğer sanık Bayram B.'den ise 790 bin liralık İran safranı, miski amber gibi aktar ürünleri aldığını, iddia edildiği gibi büyü yapmadığını, şikayetçi Nazan E.'nin dini duygularını sömürerek dolandırmadığını ileri sürdü.

    Tutuksuz sanık Bayram B. ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

    'Eşin seni kızıl saçlı kadınla aldatıyor'

    Nazan E. ise eşiyle boşanma aşamasında Latife K. aracılığıyla Erol Ç. ile tanıştığını söyledi. Nazan E., "Sanık su falıma baktı. Eşimin, beni kızıl saçlı bir kadınla aldattığını, üzerimde büyü olduğunu ve büyüyü bozabileceğini söyledi. 28 cini, 2 de cin torunu olduğunu, bunların akşamları evime gelebileceğini, evde akşamları tütsü yakmamı istedi. Ayrıca bana bir miktar safran vererek anlattığı şekilde suya koyarak eşime içirmemi söyledi. Bana söylediklerini yaptım. Ayrıca bana muska da yaptı. Muska ve safran için benden 2 bin 800 lira aldı" dedi.

    600 bin liraya leylek bağırsağı ve ceylan derisi

    Bir süre sonra Erol Ç.'nin büyüyü daha hızlı bozmak için yakın olmaları gerektiğini, bunun için ortak iş kurmaları gerektiğini söylediğini anlatan Nazan E., "Aktar dükkanı için bankadan 500 bin lira kredi çektik. Parayı o güne kadar hiç görmediğim Ahmet A.Ç. aldı. Erol Ç., dükkan için sık sık benden para istiyordu. Çektiğimiz kredinin ne olduğunu sorduğumda 7 kilo safran aldığını, safranın kilosunun 70 bin lira olduğunu, ayrıca leylek bağırsağı ve ceylan derisi gibi malzemeler gerektiğini söyledi. Ben de bankadan ayrı ayrı olmak üzere 36 bin dolar ve 70 bin dolar çekip kendisine verdim. 106 bin dolara (600 bin lira) bunları aldığını söyledi" dedi. Nazan E., bir arkadaşının uyarısıyla dolandırıldığını anladığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.

    Tutuksuz sanık Latife K. ise daha önceden Nazan E.'nin evinde çalıştığını, Nazan E.'nin eşiyle sorunlar yaşadığını, kendisine 'üzerinde büyü olduğunu, tanıdığı bildiği hoca olup olmadığını' sorduğunu söyledi. Latife K. bunun üzerine Erol Ç.'yi tanıdığını, bitkisel yöntemlerle yardımcı olabileceğini anlattığını belirtti.

    '600 bin liralık ürünü, 3 çuval içinde ben götürdüm'

    Duruşmada savcılığın hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği K.A. da sanık Erol Ç.'nin talebi üzerine tanık olarak dinlendi. K.A., ifadesinde Erol Ç. ve Nazan E.'nin ortak iş yeri açtıklarını belirterek kendisinin de iş yerinde 3 ay çalıştığını söyledi. İkilinin 500 bin lira kredi çekerek iş yerini açtığını anlatan K.A., "Erol Ç., Bayram B.'den 600 bin lira civarında mal aldı. Bayram B. 3 çuval halinde getirdi. Getirilen malzemelerin içinde İran safranı ve ayrıca alternatif tıpla ilgili başka malzemeler vardı. Erol Ç. 600 bin lirayı Bayram B.'ye verdi. Ben çuvalları alıp, dükkana götürüp Nazan E. ve ablasına teslim ettim" dedi.

    'Polis  bana işkence yaptı'

    Mahkeme başkanının, polis merkezi ve savcılıktaki ifadesinin mahkemedeki ifadesine uymadığını belirtmesi üzerine K.A., "Polisler beni bir dolabın içine sokup işkence yaptı. Eşimle tehdit ettiler. Savcılıkta ise sorgu aşamasında kapıda durup, 'Bizim söylediklerimizden farklı bir şey söylersen, seni de eşini de tutuklarız' diye beni tehdit ettiler. Yediğim dayak nedeniyle Manavgat'ta ne kadar suç varsa kabul ederim" dedi.

    Nazan E.'nin avukatı ise K.A'nın yalan ifade verdiğini iddia ederek 'yalancı tanıklık'tan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

    Yargılama sonunda mahkeme heyeti, suçun vasfının değişmesi ihtimaline karşı Erol Ç.'nin tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

    Etiketler:
    Hapis, Mahkeme, TL, büyü, Dolandırıcılık, Boşanma, Evlilik
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