Kızılay Libya'da temsilcilik açmayı planlıyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 2020 yılı başında Libya'da temsilcilik açmayı planlandıklarını açıkladı.

Sputnik'e konuşan Kınık, "Türk Kızılayı, Libya Kızılayı'nın daveti üzerine 2020 yılının ilk aylarında Libya'da ofis açmayı planlıyor. İki kurum birlikte uzun vadeli planları hayata geçirebilir" dedi.

Ülkedeki silahlı gruplar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen çok sayıda insanın acil yardıma ihtiyacı olduğunu kaydeden Kınık, "248 bini çocuk yaklaşık 823 bin kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor" diye ekledi.