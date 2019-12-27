Akademisyen Dalaman: ABD'nin Kanal İstanbul'dan 2010 yılında haberi vardı

Akademisyen Zeynep Banu Dalaman, 2010 yılında yapılan bir konferansta yaşadıklarını anlatarak, ABD'nin Kanal İstanbul projesinden önceden haberdar olduğunu öne sürdü.

TV100'de Ahu Özyurt'un sunduğu programda konuşan akademisyen Zeynep Banu Dalaman, Kanal İstanbul projesiyle ilgili iddialarda bulundu.

Dalaman'ın açıklamalarına göre ABD'nin 2010 yılında Kanal İstanbul'dan haberi vardı.

"2010 yılında İstanbul Havalimanı hiç yok ortada, nükleer santraller konuşulmuyor, Kanal İstanbul'un adı yoktu. Amerikalı adam bunların hepsini söyledi!"



Akademisyen Zeynep Banu Dalaman'dan Kanal İstanbul'la ilgili gündeme etki edecek çarpıcı açıklamalar! @ahuozyurt @BanuDalaman pic.twitter.com/BcXcRuAqK9 — TV100 (@tv100) December 26, 2019

​'Pisano '3 tane mega bölge planlanıyor' dedi'

"2010 yılında İstanbul Havalimanı hiç yok ortada, nükleer santral hiç konuşulmuyor, Kanal İstanbul'un adı yoktu. Amerikalı adam bunları söyledi" diyen Dalaman'ın açıklamaları şöyle:

"2010 yılı falandı herhalde. O zaman çalıştığım üniversitede global liderlik, kentleşme, mega kentlerle ile ilgili Amerika'dan iki tane uzman getirmiştik. Öğrenciler dinliyordu. Hiç unutmuyorumsunumunu yapıyor. Mega risk bölgelerden bahsediyor. Amerika merkezli anlatıyor. Mükemmeliyet merkezlerinin Amerika'da oluşacağını, kentlerin yayvanlaşacağını ama ticaret merkezlerinin çok önemli olacağını, bunun için de altı tane önemli şey olacağını söyledi.

Enerji, ekonomik büyüme, ticaret hacmi, çevre, su kaynakları ve ulaşımın çok önemli olacağını anlattı. Birden konu Türkiye'ye geldi ve '3 tane mega bölge planlanıyor' dedi. Daha da önemlisi Sinop Nükleer Santrali, Mersin Nükleer Santrali, İğneada Nükleer Santrali. O zaman İğneada'daki Nükleer Santrali yapılması yeni yeni konuşulmaya başlanmıştı. Dedi ki; 'Pehlivanköy geleceğin merkezi olacak. Ben Kırklareli'liyim. Kırklareli'nde bir köy. Anneannemin köyü.'

Mark Pisano'ya ulaşamadım. Tarım merkezi, şeker fabrikası var kapatmaya çalışıyorlar. Kanal İstanbul'a da ulaşacak nokta. Adamın peşine düştüm. Havaalanı yapılacak dedi. İstanbul Havalimanı hiç yok piyasada. Nükleer santral hiç konuşulmuyor. Kanal İstanbul'un adı yok. Ve bunları söyledi adam."