2019'un en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu

Türkiye'de 2019'un en çok konuşulan teknik direktörü Fatih Terim oldu. Terim hakkında 24 bin 25 haber çıktı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı.

Ajans Press'in 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 24 bin 25 haber çıkan Fatih Terim olduğu görüldü. 21 Aralık 2017’de tekrar Galatasaray'ın başında göreve başlayan Terim, yılın en çok konuşulan hocası oldu.

Süper Lig'in en çok konuşulan ikinci teknik direktörü, hakkında 15 bin 7 yazılı basın yansıması tespit edilen Ersun Yanal oldu. Trabzonspor'un teknik patronu Ünal Karaman ise 12 bin 672 haberle en çok konuşulanlar listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı 11 bin 977 haber yansıması ile dördüncü sırada yer bulurken, Aykut Kocaman 6 bin 980 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı.

Başakşehir'in teknik sorumlusu Okan Buruk 4 bin 476 haberle altıncı, Sivasspor'la şampiyonluk mücadelesi veren Rıza Çalımbay ise 3 bin 225 haberle yedinci sırada yer aldı.