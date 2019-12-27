Türkiye'nin Otomobili'nin teknik özellikleri ilk kez açıklandı

'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması'nın fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi. Tören alanında segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli otomobil, bugün görücüye çıktı. Tören alanında yerli otomobilin teknik özelliklerinin detayları da ilk kez paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Yerli otomobil © AA /

Yerli otomobil © AA /

Yerli otomobil © AA /

Yerli otomobil © AA /

Yerli otomobil © AA / 1 / 5 © AA / Yerli otomobil

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Araç, geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek.

Ayrıca, “Holografik Asistan” teknolojisi 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak.