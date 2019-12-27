CHP'li Özel: Askerimizin Libya çöllerinde yeri yok

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Özel, partisinin Meclis'e gelmesi beklenen Libya'ya asker gönderme tezkeresine yönelik tavrının sorulması üzerine "Tavrımız şüphesiz 'hayır' olacaktır" yanıtını verdi.

Partisinin Libya'ya asker gönderme tezkeresine sonuna kadar karşı duracağını vurgulayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Askerimizin Libya çöllerinde yeri yok. 'Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı?' diyor. Bilmediği, hatırlamadığı veya vatandaşımızdan gizlemeye çalıştığı gerçek şu ki; o dönemde Libya Osmanlı toprağıydı, Gazi Mustafa Kemal de Osmanlı subayıydı, oraya vatan toprağını savunmaya gitti" ifadesini kullandı.

'Libya'da iç çekişme var; bu hükümet kalabilir, gidebilir'

İktidarın, askeri Libya'da bir maceraya sürüklemeye çalıştığını söyleyen Özel, "En önemli stratejik hata da şu: Libya'da iç çekişme var. Bu hükümet kalabilir, gidebilir. Libya'da taraf tutmak, hepimizin desteklediği münhasır ekonomik bölge anlaşmasının da geleceğini tartışmalı hale getirir" değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Türkiye dış politikasının Müslüman Kardeşler'e yakın olanlara veya siyasi uzantılarına göre değil ülkenin ulusal çıkarlarına göre şekillenmesi gerektiğini söyledi.