Beste Uyanık CNN Türk'ten istifa ettiğini açıkladı: 'Kanalda kimse kafasına göre haber yapmaz'

NN Türk'te yayınlanan 'Günün Ekonomisi' programını sunan Beste Uyanık, kovulmadığını, istifa ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Uyanık, şu ifadeleri kullandı:

"Kovulma haberleri asılsızdır, dün bizzat gelip istifa ettim. CNN Türk ekranında artık kendi isteğimle yokum. 8 yıldır evim dediğim kanalımda zevkle çalıştım ancak son olaylar sonrası yüklerim ağır geldi. Geride kalan arkadaşlara başarılar.

Kovulma haberleri asılsızdır, dün bizzat gelip istifa ettim. CNN Türk ekranında artık kendi isteğimle yokum. 8 yıldır evim dediğim kanalımda zevkle çalıştım ancak son olaylar sonrası yüklerim ağır geldi.. Geride kalan arkadaşlara başarılar — Beste Uyanık (@BesteUyanik) December 27, 2019

​Ancak biliniz ki, bir televizyon kanalında kimse kafasına göre haber yapmaz, yapamaz. Önce editörlerin, sonra haber müdürlerinin ve genel müdürün gözetiminde hazırlanır her şey.

Ancak biliniz ki, bir televizyon kanalında kimse kafasına göre haber yapmaz, yapamaz.. Önce editörlerin, sonra haber müdürlerinin ve genel müdürün gözetiminde hazırlanır her şey... — Beste Uyanık (@BesteUyanik) December 27, 2019

​O gün neden istifanı vermedin diyenlere yanıtım var. Ben bu süreçte evim dediğim kanalıma, CNN Türk'e sadık kalmayı tercih ettim ve bekledim. Sağlık olsun. Sevgiler."

O gün neden istifanı vermedin diyenlere yanıtım var.Ben bu süreçte evim dediğim kanalıma, #cnntürk e sadık kalmayı tercih ettim ve bekledim.. Sağlık olsun.. sevgiler — Beste Uyanık (@BesteUyanik) December 27, 2019

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