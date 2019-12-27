Hemzemin geçitte trenin geçişini beklemek istemeyen içinde yolcu bulunan minibüsün şoförü, kapanan bariyeri açmaya çalıştı. Sürücü, açamadığı otomatik güvenlik bariyerini sökerek kenara attı.
Diğer sürücülere de 'geçin' işareti yaptı
Yolun açılmasının ardından sürücü, diğer sürücülere de hemen geçmeleri için elini salladı.
Ardından ismi henüz öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, aracıyla hemzemin geçitten yoluna devam etti. Yaşananlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktü https://t.co/onR7iocHST pic.twitter.com/gKq7qFmVDR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 27, 2019
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