İmamoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: İBB olarak destek olacağız

‘Gurur duyuyoruz’
İmamoğlu paylaşımında, “Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye’nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz” dedi. İBB olarak elektrikli üretimi destekleyeceklerini belirten İmamoğlu, ‘Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye’nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2019
#TürkiyeninOtomobili pic.twitter.com/FVVM0ablR9
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