İmamoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: İBB olarak destek olacağız

Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye’nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim.

#TürkiyeninOtomobili pic.twitter.com/FVVM0ablR9