Kayıt
00:34 28 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı etkinliklerle kutlandı

    Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı etkinliklerle kutlandı: 'O günkü birlik ve beraberlik ruhunu koruyacağız'

    © İHA / CEM GEÇİM
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104092/80/1040928023.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912271040928048-ataturkun-ankaraya-gelisinin-100-yili-etkinliklerle-kutlandi-o-gunku-birlik-ve-beraberlik-ruhunu/

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılının büyük bir çoşku ve heyecanla kutlandığını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "O günkü birlik ve beraberlik ruhunu koruyacağız" ifadelerini kullandı.

    © DHA /
    Ankara Simitçiler Odası: Artık çay-simit hesabı da yapamayacaklar, çünkü bu gidişle vatandaşımız simit de bulamayacak
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin üzerinden 100 yıl geçtiğini söyledi.  

    Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgasının Ankara'da oluşturulduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz." dedi.   

    Kılıçdaroğlu, Avrupa ile yarışan bir başkenti inşa etmek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş'ın seçildiğini ifade etti.  

    'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği başkenti dünyada yarışır başkentler arasına sokmak en büyük hedefimiz olmalı'

    © DHA /
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Çiftçiye 400 ton yem bitkisi bedava verilecek
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği kutsal devlete ve Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını, onun izinde olduklarını göstermek için 100 yıl öncesinde yapılan karşılama töreninin birebir aynısını düzenlemeye çalıştıklarını kaydetti. 

    Ankara'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve emin ellerde olduğunu ifade eden Yavaş, "O günkü birlik beraberlik ruhunu 100 yıl sonra daha da yükselterek koruyacağız. Biz bu emaneti çok daha yükseklere taşımak durumundayız. Ankaramız'ı, başkentimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği başkenti dünyada yarışır başkentler arasına sokmak en büyük hedefimiz olmalıdır." diye konuştu.  

    Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle "Kızılcagün: Bir Cumhuriyetin Doğuşu" adlı tiyatral gösteriyi izledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra liseler arası resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

    Program, Manga grubunun konseriyle sona erdi.

    İlgili konular:

    Erdoğan'dan Yavaş-Aygün talimatı: Polemiğe girmeyin
    Aygün'ün rüşvetle suçladığı Yavaş: '25 milyon lirayı veriyorum' dese de olmaz
    Yavaş: Ankara'da işlerini tehdit, şantaj ve rüşvetle halleden bir grup var
    Etiketler:
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Karikatür
    Esad'ın danışmanı: ABD’ye dava açmayı değerlendiriyoruz
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet