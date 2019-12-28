TBMM, Libya tezkeresi için 2 Ocak’ta toplanabilir

Libya’ya asker gönderme tezkeresinin görüşmeleri için Meclis’in çalışmalarına başlayacağı tarih olan 7 Ocak’ın beklenmeyebileceği bildirildi. AK Parti Grup Yönetimi’nin tezkerenin 30 Aralık’ta TBMM’ye sunulması, 2 Ocak’ta ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesinin planlandığına ilişkin milletvekillerine bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakatı Hükümeti arasında 27 Kasım’da İstanbul’da ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ve ‘Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ imzalandı. İki mutabakat muhtırasının da TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmesi ile birlikte Ankara Libya’ya asker göndermeyi de gündemine aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 26 Aralık’ta AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, “Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız” dedi. Erdoğan, TBMM’nin 8 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara vermesi nedeniyle de tezkereyi 8 ya da 9 Ocak'ta TBMM'den geçireceklerini ve davete icabet edeceklerini söyledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 27 Aralık’ta Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda "Libya Hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti" ifadelerini kullandı.

Tezkerenin 2 Ocak’ta görüşülmesi için taslak program hazırlandı

Ancak Ankara, TBMM’de Libya’ya asker gönderme kararının bir an önce alınmasını istiyor. Bu nedenle de asker gönderme tezkeresinin 7 Ocak’tan önce Meclis’in gündemine geleceği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre AK Parti Grup Yönetimi de tezkere görüşmeleri için bir taslak program hazırlayarak milletvekillerini bilgilendirdi. AK Parti yönetimi, Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya tezkeresinin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclise gelmesinin muhtemel olduğunu, görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurulun 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00’de toplanması ihtimalinin söz konusu olabileceğini vurgulayarak tüm milletvekillerinden programlarını buna göre yapmalarını istedi.

Nihai bilgilendirme pazartesi yapılacak

Programın kesinleşmesi halinde nihai bilgilendirmenin pazartesi günü yapılacağını da vurgulayan AK Parti yönetimi, milletvekillerinden belirlenecek günde Genel Kurul’da bulunmalarını istedi.

Çalışmalarına ara veren TBMM toplantıya çağrılacak

TBMM, 2020 yılı bütçesi, Libya ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması ile torba teklif görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 21 Aralık Cumartesi günü çalışmalarına 7 Ocak Salı gününe kadar ara vermişti. Tezkerenin 7 Ocak’tan önce görüşülmesi için de İç Tüzük uyarınca Cumhurbaşkanı veya TBMM Başkanı tarafından TBMM’nin toplantıya çağrılacağı belirtiliyor.