'3'ü bir arada uygulaması'na rekor başvuru

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 204 bin 312 başvuru yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün '3'ü bir arada uygulaması' kapsamında kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine bugün 204 bin 312 başvuru gerçekleşti.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından, "Milletimize hizmette yeni bir rekor kırdık" başlığıyla bugün '3'ü bir arada uygulaması'na 204 bin 312 başvuru alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin tweetini paylaşarak, çalışanları tebrik etti.