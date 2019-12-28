Isparta'da 12 yaşındaki çocuğunu darbederek sokağa attıkları öne sürülen anne ve baba gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yalvaç ilçesi Hüyüklü beldesinde 12 yaşındaki B.Ç, anne ve babası tarafından darbedilerek sokağa atıldı.

Çocuk, olaydan haberdar olan teyzesi tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada tedaviye alınan çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili çocuğun anne ve babası, gözaltına alındı.

Isparta'da 12 yaşındaki çocuk ebeveynlerince darp edilerek sokağa atıldı: Kolu kırılan çocuk tedavi altına alındı, anne ve baba gözaltında https://t.co/5HzwIocyK1 pic.twitter.com/VCQzxZujtB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 28, 2019

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