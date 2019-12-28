Almanya'da sahneden indirilen Enginyurt: Bana tezgah kurmuşlar

Almanya'da yaşadıklarıyla ilgili Hürriyet’e konuşan Enginyurt, olayı 'komplo ve provokasyon' olarak niteledi ve şunları söyledi:

"Ben konuşma yaparken biri yanıma geldi. Tezgah kurulduğu belli. 'Burada siyaset yapamazsın' dedi. Ben de dedim ki, 'Ben milletvekiliyim, siyaset yapmayacağım da ne yapacağım'. Milletvekili ne yapacak siyaset yapmayıp da. Niyet belli, tezgâh kurulmuş. Olaya zaten vatandaşlar da tepki gösterdiler. Misafiri olduğumuz hemşerilerimiz bize destek verdiler.”

“Biz de olgunluk gösterdik, tatsızlık olmasın diye konuşmamızı tamamlayıp indik. Orada tahrik edilmek istendi, provokasyon yapılmak istendi. Bu meczup da zaten oradan uzaklaştırıldı. Sonra biz programımıza devam ettik. Olayın komplo, provokasyon olduğu apaçık ortada. Niyet belli, Cemal Enginyurt farklı bir tepki göstersin gündem belirlensin diye tezgâh kurulmuş, ama biz oyunlarına gelmedik.”

Ne olmuştu?

Enginyurt, Almanya'da katıldığı Ordu Korganlılar gecesinde Cumhur İttifakı'nı övünce tepki çekti. Hemşehrileri Enginyurt'un elinden mikrofonu alarak "Burada siyaset yapamazsın" dedi ve kendisini sahneden indirdi. MHP'li Enginyurt ise "Kürsüden indiğimiz yok, mikrofonu verdiğimiz yok, sözümüzü tamamlayıp iniyorum" dedi.