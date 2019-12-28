Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücrete ilişkin "Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Selçuk, asgari ücrete ilişkin "Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" açıklamasında bulundu.

Selçuk ayrıca, "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi" ifadelerini kullandı.

2020 için belirlenen asgari ücret tutarı yüzde 15.03 artışla 2 bin 324 TL olmuştu.