AK Partili Bostancı: Kanal İstanbul için referandum yapılmayacak

DHA’ya konuşan Bostancı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul için referandum talebine olumsuz yanıt verdi.

Kanal İstanbul için referandumu düşünmediklerini belirten Bostancı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Öyle bir gündemimiz yok. 'Büyük projeleri halka soralım' diye bir eylem olmaz. Başka bir mecra söz konusu olur. Yapacağımız önemli işler için halka gidersiniz; ama bunun da maliyetleri vardır. Bizim sistem yapımız bu şekilde değil. Hükümetler yapar, hesabını da halka verir. İstanbul halkının da endişeli olduğu kanaatinde değilim. Dedikodu ve söylentiler tarihin her döneminde çok çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Buna ilişkin literatürde çok iyi çalışmalar da var. Kanal İstanbul meselesini böyle dedikodu ve söylentiye yaslamak yerine gerçekçi bir şekilde tartışmanın muhalefetin de itirazlarını bu şekilde dile getirmesinin kendilerine de Türkiye’ye de faydalı olacağı kanaatindeyim. O raporlar dedikodu ve söylentiye girer."

İmamoğlu,"Bu milletin iradesini her ortamda savunan bir yönetim olmaya söz verdik. Bütün detaylarını oturalım, kamuoyu önünde tartışalım. Bu işin sonu referanduma kadar gider. Bu millete, bu şehre sormak zorundasınız. Millete bunu tek tek anlatalım, millete soralım. Millet 'Kanal İstanbul'dan ne bekliyor Allah aşkına? İş mi bekliyor, aş mı bekliyor? Tümüyle yanlış bir iştir, karşısındayız. 'Millete soralım' noktasına getirelim, herkese anlatalım. Bütün bilim insanları, şeffaf olarak bu işi tartışsınlar. Bütün akademisyenler, yatırım unsurları, ekonomistler, ülkesini seven herkes, bu işi tartışsın ondan sonra da halka soralım" demişti.