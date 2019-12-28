İdlib'den 3 günde 47 bin sivil daha göç etti

Son 3 günde İdlib'den Türkiye sınırına 47 bin sivilin daha göç ettiği belirtildi.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 günde yaklaşık 47 bin sivilin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç ettiğini söyledi.

Hallac, "Yerinden edilenleri tespit etme çalışmalarımız sürüyor. Birkaç gündür hava saldırıları olmuyor ancak göç hala devam ediyor" dedi.

Saldırıların sürmesi halinde İdlib'in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından endişe ettiklerini belirten Hallac, "Söz konusu bölgeden de göçlerin olması halinde son iki ayda yerinden edilenlerin sayısı yarım milyona ulaşacak" diye konuştu.

Kasımdan bu yana 264 bin sivil evsiz kaldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin, Moskova'da 23 Aralık'ta yaptığı görüşmelerden sonra hava saldırıları durmuştu.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün verilerine göre, İdlib'de kasımdan bu yana Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç eden sivillerin sayısı 264 bini buldu.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile yardım bekliyor.