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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür mitinglerinin sonuncusunu Erzincan’da yaptı

    Bahçeli: MHP, Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir

    © İHA / SELÇUK KAYA-AW802100
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek verdiklerini açıkladı.  

    Bahçeli, yazılı açıklamasında, 2019 yılının bitimine sayılı gün ve saatler kalmışken geriye dönüp bakıldığında pek çok sıcak ve sarsıcı olayın yaşandığını, bunların tesir ve yankılarının ilerleyen dönemlerde artarak devam edeceğini belirtti.

    Kaos çağının temellerinin atıldığını ifade eden Bahçeli, "Türkiye dört bir yandan sıkıştırılan, kuşatılan, hatta stratejik alanlardan tecrit edilmeye çalışılan bir ülke görüntüsü vermektedir. Buna karşılık Türkiye haklı ve meşru direnişle zalimlere meydan okumaktadır. Çevremiz, mücavir bölgeler olağanüstü bir süreçten geçmektedir. Nitekim Misakımilli havzası tarihi bir eşiktedir" değerlendirmesinde bulundu.

    Türk vatanının güvenliği, huzuru ve istikrarı için her türlü tedbiri planlayıp devreye almanın şart olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

    "Türkiye'yi hedef alan jeopolitik risk ve tehditlere zamanlama yanlışına düşmeden müdahale etmek kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Çünkü Anadolu'nun savunma hattı Misakımilli coğrafyasının son sınırından başlayacak, her yeri bir pergel misali beka çemberi içine dahil edecektir. Stratejik bir körlük, gelişmelerin seyrini okumaktan aciz bir kavrayış, komşu ülkelerdeki ağır sorunlara ilgisiz ve duyarsız bir yaklaşım kötü sonuçlara, vahim gelişmelere yol açacaktır."

    'Libya-Suriye-Irak güvenli ise Türkiye de güvenli olacak'

    Bahçeli, Libya, Suriye ve Irak'ın güvenli olması halinde Türkiye'nin de güvenli olacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü Mustafa Şerif takma ismiyle ve sahte pasaportla Libya'ya taşıyan olumsuzlukların ve tehlikelerin bir benzeri bugün tekraren yeşermiş ve yaygınlaşmıştır. Doğrudur, Libya o gün vatan toprağıydı, ama bugün de milli güvenliğin kilit taşı haline gelmiştir." 

    Türkiye ile Libya ulusal mutabakat hükümeti arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının TBMM'de onaylanarak 26 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti: 

    "Mezkur muhtıranın IV. maddesi güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsamaktadır. Buna göre Libya'dan davet ve talep olması halinde Türk askerinin bu ülkeye askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ifası amacıyla gidebileceği anlaşılmaktadır."

    Bahçeli, Libya'da zalimleri ve emperyalist hedefleri arkasına alarak hem ülke hem de bölge güvenliğini tehlikeye sokan karanlık ve kanlı Hafter'in dengelenmesi ve frenlenmesinin vazgeçilmez önemli olduğunu vurguladı.

    'MHP Libya tezkeresine olumlu oy kullanacak'

    MHP'nin 2 Ocak Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vereceğini açıklayan Bahçeli, "Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır" ifadelerini kullandı.

    Tezkere kararına menfi tutum takınanların ne yapacağının ve nasıl bir tavır alacağının MHP'nin meselesi olmadığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

    "Fitne kanalı açmakla meşgul olanların bir adım sonrasını görmekten mahrum oldukları açıktır. Libya'ya asker gönderilmesine itiraz edenlerin, halihazırda 12 ülkede onurla görev yapan Mehmetçiğin taşıdığı yüksek sorumluluğu, vatan sevdasını hazmedemedikleri aşikardır. Bunların tek derdi taşeronu oldukları muhasım odaklara şirinlik yapmaktır."

    'Çılgın Türklerin mucizelerine herkesin hazır olması tavsiyemdir'

    Bahçeli, dün tanıtımı yapılan, Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen ve markasıyla, patentiyle, tasarımıyla Türkiye'nin eseri olan yerli ve milli otomobilden gurur duyduklarını da kaydetti.

    Projede çalışan mühendisleri, işçileri, iş adamlarını ve hükümeti kutlayan Bahçeli, "Elektrikli Türk otomobilinin Türkiye'yi tökezletmek için pusuya yatanların enerjilerini tüketeceği, dizlerinin bağını çözeceği, hayallerini kabusa çevireceği inancındayım. Çılgın Türklerin mucizelerine herkesin hazır olması, artık meydanın boş olmadığını idrak etmeleri de samimi tavsiyemdir." değerlendirmesinde bulundu.  

    Etiketler:
    TBMM, CHP, Yerli otomobil, Tezkere, Libya, Devlet Bahçeli
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