Çavuşoğlu: Yerli ve mili otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerli otomobil tanıtımının ardından tüm dünyanın ayağa kalktığını belirterek, "Birçok otomobil firması bu anlamda hedeflerini öne çekmeye başladı ki 'Türkiye'den önce piyasaya girebilir miyim? diye" dedi.

Çavuşoğlu, yerli otomobile ilişkin yaptığı değerlendirmede "'Dün tanıtımını yaptığımız yerli ve mili otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupa bunu konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Birçok yabancı firmanın hedeflerini öne çekmeye başladığını belirten Çavuşoğlu bu firmaların Türkiye'den önce elektrikli otomobil pazarına girmek istediğini belirtti.

NTV'de yer alan haberde Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesinde Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in daha önce 2025 yılı olarak açıklanan 1 milyon elektrikli araç üretimi hedefine 2023'de ulaşacağı bilgisine de yer verdiği belirtilmişti.