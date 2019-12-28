Metal işçileri 3 Ocak'ta eyleme başlayacak

Türk Metal Sendikası genel başkanı Pevrul Kavlak, işveren sendikası MESS ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin arabulucu aşamasında olduğunu belirtti.

Ancak sendika olarak 3 ocak'tan itibaren eylem kararı aldıklarını açıkladı. Kavlak, 13 Ocak'a kadar vardiya aralarında yapılacak eylemlerin ardından 19 Ocak'ta Bursa'da büyük bir miting duzenleyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin en çok ihracat yapan şirketlerinde çalışan 130 bine yakın metal işçisinin toplu sözleşme görüşmeleri ekim ayında basladı.

Türk Metal Sendikası'nın yüzde 26,28 oranındaki zam talebine karşılık işveren örgütü MESS yüzde 6 buçuk zam teklif etti.