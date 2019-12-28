İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki YTS ülkelerine sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Hollanda uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu 'iki yabancı terörist savaşçının' (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Hollanda uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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