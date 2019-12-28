Altun'dan 'İngiltere'nin YPG’ye yönelik kararı'na ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, İngiltere'de YPG’ye katılan bir kişinin ailesine yönelik’ teröre mali yardım ve destek’ soruşturmasını değerlendirdi.

The PKK/YPG threatens Turkey, regional stability and European security as well. Our allies must end their support for this group and stop turning a blind eye to European citizens joining a terror organization. The PKK/YPG must be treated just as the other terror groups like DAESH — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 28, 2019

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Paylaşımında, “birçok Avrupalı'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin saflarına katıldığını” belirten Altun, şunları kaydetti:

‘YPG de DEAŞ gibi bir terör örgütü olarak kabul edilmeli’

"Avrupa hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi. PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir. PKK/YPG de DEAŞ gibi bir terör örgütü olarak kabul edilmeli ve o şekilde muamele görmelidir.

Terörizmin her türüyle mücadelede en hayati hamlelerden biri, para kaynağını kesmektir. İngiltere makamlarının YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

Cutting off the money is vital to the fight against terrorism of all kinds. We welcome the decision by UK authorities to prosecute foreign funders of the YPG/PKK. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 28, 2019

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