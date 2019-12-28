'Muhtarlara Kanal İstanbul aleyhinde konuşmayın talimatı verildi' iddiası

Kanal İstanbul projesine ilişkin tartışmalar sürerken CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş konuya dair bir iddiada bulundu.
Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanalİstanbul aleyhine konuşmak yasaklandı? Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkilileri 18 muhtarı arayıp "Kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın. Siz devlet adamısınız" dedi. Muhtarlara yönelik bu baskı, iktidarın telaşını gösteriyor" iddiasında bulundu.
#Kanalİstanbul aleyhine konuşmak yasaklandı?— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) December 28, 2019
Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkilileri 18 muhtarı arayıp "Kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın. Siz devlet adamısınız" dedi. Muhtarlara yönelik bu baskı, iktidarın telaşını gösteriyor
Kaftancıoğlu'ndan açıklama
Kaftancıoğlu, “Atanmış memurlar seçilmiş muhtarlarımızı tehdit edemez. Seçilmişlere yönelik baskılarla demokrasi üzerinde vesayet, halk üzerinde tahakküm kurmaktan vazgeçin. Halkla da bilimle de inatlaşmayın. Kanal İstanbul projesi defalarca kez ihanet ettiğiniz İstanbul’u yok etmek, katletmek için yapılan bir cinayet projesidir. İstanbullular da onların oylarıyla seçilen muhtarlar da doğruyu söylemekten, halka rağmen kişisel menfaatleriniz için katletmek istediğiniz bu kenti savunmaktan vazgeçmeyecek” diye konuştu.
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