'Muhtarlara Kanal İstanbul aleyhinde konuşmayın talimatı verildi' iddiası

Kanal İstanbul projesine ilişkin tartışmalar sürerken CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş konuya dair bir iddiada bulundu.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanalİstanbul aleyhine konuşmak yasaklandı? Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkilileri 18 muhtarı arayıp "Kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın. Siz devlet adamısınız" dedi. Muhtarlara yönelik bu baskı, iktidarın telaşını gösteriyor" iddiasında bulundu.

#Kanalİstanbul aleyhine konuşmak yasaklandı?

Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkilileri 18 muhtarı arayıp "Kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın. Siz devlet adamısınız" dedi. Muhtarlara yönelik bu baskı, iktidarın telaşını gösteriyor — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) December 28, 2019

​Kaftancıoğlu'ndan açıklama

İstanbulluların her türlü engellemeye rağmen haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Kaftancıoğlu, muhtarlara yönelik tehdit içeren uyarılara tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Bir kişi ve çevresindeki yandaş bir grubun kişisel menfaatleri amacıyla ortaya attığı Kanal İstanbul Projesi’nin meşru olmadığı apaçık ortada. Projeden haksız rant elde etme hayali kuranlar dışında hiç kimseye faydası olmayan projeyi bu tür tehditlerle de baskılarla da hayata geçirmenize izin vermeyeceğiz” dedi.

Kaftancıoğlu, “Atanmış memurlar seçilmiş muhtarlarımızı tehdit edemez. Seçilmişlere yönelik baskılarla demokrasi üzerinde vesayet, halk üzerinde tahakküm kurmaktan vazgeçin. Halkla da bilimle de inatlaşmayın. Kanal İstanbul projesi defalarca kez ihanet ettiğiniz İstanbul’u yok etmek, katletmek için yapılan bir cinayet projesidir. İstanbullular da onların oylarıyla seçilen muhtarlar da doğruyu söylemekten, halka rağmen kişisel menfaatleriniz için katletmek istediğiniz bu kenti savunmaktan vazgeçmeyecek” diye konuştu.