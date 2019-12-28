Buldan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yandaşları ile müteahhitlerine rant kapısı açmak için yapmak istiyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kendi vesayet sistemini kurmaya çalıştığını söyledi. Buldan ayrıca, Kanal İstanbul hakkında yaptığı değerlendirmede, "Yandaşları ile müteahhitlerine rant kapısı açmak için yapmak istiyorlar" dedi.

Buldan, HDP Antalya İl Örgütü’nün düzenlediği 3. Olağan Kongre’ye katıldı.

Burada konuşan Buldan, “AKP hükümetinin 17 yıllık iktidar döneminde ülkeyi getirdiği durumun kriz ve kaos olduğunu hepimiz biliyoruz. Halkın taleplerine kulaklarını tıkayan bir iktidar, demokrasi ve çoğulculuğu dışlayan bir iktidar, hukuku ve adaleti buzdolabına kaldıran bir iktidar Saray iktidarıdır, bunu hepimiz biliyoruz. AKP artık meşruluğunu kaybeden ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kendi vesayet sistemini kurmaya çalışan bir devlet partisine dönüşmüş durumdadır. Devlet AKP’nin emrinde. İşte burası Antalya; yoksulluğun, işsizliğin en fazla olduğu kentlerden biridir. Bu iktidara boyun eğmeyenler olarak bize saldırıyorlar ve tutukluyorlar” diye konuştu.

Kanal İstanbul projesine ilişkin de konuşan Buldan “Kendi iktidarlarını ayakta tutmak ve yandaşları ile müteahhitlerine rant kapısı açmak için yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.