Annesiyle tartıştı, 6. kattan atladı

Kahramanmaraş’ta annesiyle tartıştığı iddia edilen bir genç kız, 6. kattan atlayarak ağır yaralandı.

İHA’nın aktardığı habere göre, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi’nde bir apartmanda 19 yaşındaki B.D., annesi B.D. ile tartıştı. Tartışma sonrası B. D., 7 katlı apartmanın 6. katında bulunan ikametin mutfak balkonundan atladı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan B.D’yi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. B.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.